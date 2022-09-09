Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден пообщался с союзниками о дальнейшей поддержке Украины: детали

Дата публикации
Просмотры
1499
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден пообщался с союзниками о дальнейшей поддержке Украины: детали

Фото: Twitter/Джо Байден

Президент США Джо Байден провел с главами союзных государств видеоконференцию, посвященную ситуации в Украине, а также продлению военной и экономической поддержки страны.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.

"Сегодня президент провел видеоконференцию с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть важность международной поддержки Украины, в том числе путем дальнейшего обеспечения оборонной и экономической помощи, а также непрерывного возложения расходов на Россию с целью привлечь кремль к ответственности за агрессию", — отметила представительница Белого дома .

Она отметила, что участники видеоконференции также обсудили использование Россией энергоносителей в качестве оружия. В этом контексте речь шла о дополнительных шагах по обеспечению устойчивого и доступного энергоснабжения в Европу.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 сентября уволено более 1000 квадратных километров нашей территории.

Россия скоро проведет фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины – Госдеп США

Россия скоро проведет фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины – Госдеп США

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация