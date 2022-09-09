Байден пообщался с союзниками о дальнейшей поддержке Украины: детали

Президент США Джо Байден провел с главами союзных государств видеоконференцию, посвященную ситуации в Украине, а также продлению военной и экономической поддержки страны.
Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.
"Сегодня президент провел видеоконференцию с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть важность международной поддержки Украины, в том числе путем дальнейшего обеспечения оборонной и экономической помощи, а также непрерывного возложения расходов на Россию с целью привлечь кремль к ответственности за агрессию", — отметила представительница Белого дома .
Она отметила, что участники видеоконференции также обсудили использование Россией энергоносителей в качестве оружия. В этом контексте речь шла о дополнительных шагах по обеспечению устойчивого и доступного энергоснабжения в Европу.
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