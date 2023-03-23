Байден посетит Канаду: обсудит с Трюдо решение для глобальных последствий войны в Украине

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден посетит Канаду 23-24 марта 2023 г., чтобы продолжить тесное сотрудничество между их странами.

Об этом сообщает офис главы канадского правительства.

Она необходима для укрепления торговых связей, создания хороших рабочих мест, роста среднего класса и содействия экономическому росту, сосредоточенному на благосостоянии всех с обеих сторон границы. Оба лидера также будут продолжать активизировать сотрудничество в сферах обороны и безопасности, климатических действий и иммиграции.

Они будут подчеркивать важность наших взаимовыгодных экономических отношений для укрепления конкурентоспособности и создания устойчивых цепочек снабжения. Они также обсудят прогресс в рамках «Дорожной карты для обновленного партнерства между США и Канадой», объявленной в феврале 2021 года, с целью продвижения двустороннего сотрудничества по совместным приоритетам, в частности, принятия амбициозных климатических мер и создания стран, где никто не останется в стороне.

Обе страны должны координировать свои усилия, если они хотят оградить людей Северной Америки от новых и новых угроз. В ходе визита премьер-министр и президент осветят постоянное сотрудничество в области континентальной обороны, включая ключевую роль, которую NORAD играет в обороне Северной Америки. Они также будут развивать сотрудничество в Арктике.

Кроме того, премьер-министр Трюдо и президент Байден будут продолжать работать вместе над глобальными проблемами, представляющими взаимную обеспокоенность, включая продолжение непоколебимой поддержки Украины, когда она защищается от агрессивной войны России, и предложение решений для более широких глобальных последствий войны, таких как продовольственная и энергетическая сохранность.

«Кроме того, лидеры подтвердят свою приверженность продвижению общих приоритетов стран в Индийско-Тихоокеанском регионе, включая национальную безопасность, экономическое процветание, уважение международного права и прав человека, демократические ценности, общественное здоровье и защиту окружающей среды», — говорится в сообщении .

Канада и Соединенные Штаты являются решительными партнерами по отстаиванию демократии, прав человека и уважения верховенства права, и мы всегда будем работать вместе, чтобы поддерживать эти общие ценности в наших странах и за их пределами.

Напомним, что Канада запретила ввоз российской стали и алюминия.

Также Канада спасла Украину в первые несколько дней полномасштабной войны.

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