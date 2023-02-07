Байден посетит Польшу в конце февраля — СМИ

Неизвестно, посетит ли Байден другие страны во время визита в Европу.

Американский президент Джо Байден посетит Польшу в конце февраля 2023 года. Визит лидера США может совпасть с годовщиной вторжения агрессора России в Украину.

Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на три источника.

"Пока планируется, что Байден посетит Польшу ближе к концу февраля", — пишет NBC

По словам людей, знакомых с планированием президента Соединенных Штатов Америки, график поездки не окончательно утвержден, пока о визите не объявит Белый дом. Отмечается, что представитель Совета национальной безопасности отказался от комментариев.

Пока неизвестно, посетит ли Байден другие страны во время визита в Европу, или ограничится только посещением Польши.

Поездка Байдена в Польшу

В конце января в СМИ появилась информация о том, что Байден собирается приехать в Европу на годовщину вторжения РФ в Украину. Тогда одной из возможных стран, куда может приехать президент США, называли Польшу.

Позже польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на дипломатический источник в Киеве написало, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в Польшу. Там он встретится с коллегами Джо Байденом и Анжеем Дудой.

На днях у Дуды подтвердили информацию о приезде Байдена. Там заявили, что в ближайшее время президент США прибудет с визитом в Польшу.

Впрочем, Зеленский не подтвердил поездку в Польшу. По его словам, пока не приглашали в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

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