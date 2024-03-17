Байден посмеялся над Трампом: "один из кандидатов слишком стар, другой – я"

Джо Байден пошутил о возрасте и умственных способностях своего оппонента Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден пошутил над своим соперником на предстоящих президентских выборах Дональдом Трампом. Так, Байден высказался о возрасте своего оппонента.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Байден сделал на званом ужине клуба "Гридайрон". Это ежегодное мероприятие, которое проходит в Вашингтоне с 1880-х годов. Каждый американский президент за свою каденцию должен принять в нем участие.

Президент США Джо Байден подверг критике Дональда Трампа шутками о его возрасте и умственной пригодности.

Выступление Байдена длилось около 10 минут. На ужине присутствовало более 650 гостей, в том числе президент Ирландии Лео Варадкар, основатель Amazon и владелец Washington Post Джефф Безос, генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу.

"Один кандидат (в президенты США – ред.) слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я", - сказал 81-летний Байден о 77-летнем Трампе.

Во время своего выступления Джо Байден также упомянул Украину.

"Мы не будем склоняться, они (украинцы, — ред.) не будут склоняться, и я не буду склоняться", — заявил он.

Напомним, Байден запускает рекламу с шутками о своем возрасте за 30 млн долларов.

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