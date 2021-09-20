Байден пояснил свое скандальное заявление о Путине-убийце

По словам американского лидера, он просто ответил на поставленный вопрос.
Президент США Джо Байден объяснил свои слова, когда он назвал убийцей российского президента Владимира Путина.
Так, отмечается, что об этом говорится в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты. В частности, в ней описан разговор Байдена и Путина после того скандального заявления. Как отмечают журналисты, Путин заявил, что расстроен в связи с тем, что американский президент назвал его убийцей, пишет ABC News.
В ответ Байден отметил, что его комментарий в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу "не был чем-то преднамеренным".
"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему", — заявил президент США.
Напомним:
- В марте 2021 года президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.
Тогда Путин, со своей стороны, ответил Байдену на слова об убийце известной дразнилкой. "Кто обзывается, тот сам так и называется", — сказал российский президент.
Впоследствии на ситуацию отреагировали в Европейском Союзе. В частности, в Европейской комиссии заявили, что Владимир Путин, находясь на посту президента России, несет ответственность за политику и действия российских властей.