Байден поздравил Макрона с победой на выборах и рассчитывает на поддержку Украины

Байден поздравил Макрона с победой на выборах и рассчитывает на поддержку Украины

Франция - давний союзник США.

Президент США Джозеф Байден поздравил с победой в президентских выборах во Франции Эмманюэля Макрона и даже подчеркнул уверенность в дальнейшем совместном сотрудничестве, в том числе поддержки Украины.

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона с его переизбранием. Франция — наш давний союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Я рассчитываю на наше дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменению климата", – заметил Байден.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эммануэля Макрону с победой на выборах.

"Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!", — говорится в сообщении.

Также выступая перед своими поклонниками на Марсовом поле в Париже Макрон поблагодарил французов за поддержку и доверие. Не забыл новый старый президент Франции и об Украине.

"Война в Украине напоминает, что мы живем в трагические времена", – сказал он.

По итогам обработки 100% голосов избирателей нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов, опережая свою конкурентку Марин Ле Пен на 17,1%.

Макрон получил 58,55% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовало 41,45% французов.

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