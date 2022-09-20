Байден предложил кандидата на должность посла США в России

Линн Трейси была заместителем посла в Москве с 2014 по 2017 годы.
Президент США Джо Байден предложил назначить на должность посла Соединенных Штатов в России действующего главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси.
К слову, Трейси была заместителем посла в Москве с 2014 по 2017 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Трейси ранее занимала должности старшего советника по России в бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии и замглавы миссии в посольстве США в Москве.
Также она работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.
Напомним, 4 сентября Джон Дж. Салливан завершил свою работу в должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.
Обязанности поверенного по делам посольства США в Москве сейчас выполняет заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд.
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