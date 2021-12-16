Байден предложил кандидатуру дочери Кеннеди на пост посла США в Австралии

Байден предложил кандидатуру дочери Кеннеди на пост посла США в Австралии

Ранее она занимала должность посла США в Японии.

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру дочери 35-го президента США Джона Кеннеди на пост американского посла в Австралии.

Об этом со ссылкой на Белый дом пишет "Интерфакс".

Байден предложил назначить 64-летнюю Кэролайн Кеннеди на пост чрезвычайного и полномочного посла в Австралии.

Ранее она занимала должность посла США в Японии.

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Кроме того, президент США предложил кандидатуру олимпийской чемпионки по фигурному катанию Мишель Кван в качестве посла в Белизе, сообщил Белый дом.

Кван является самой титулованной фигуристкой в истории США. Она пятикратная чемпионка мира, а также обладательница двух олимпийских медалей.

В 2006 году она заняла неофициальную должность посла США по общественной дипломатии и много путешествовала от имени Государственного департамента США.

Ранее мы писали о том, что конспирологи два дня ждали "воскресения" отца и сына Кеннеди, надеясь на "второе пришествие" Трампа.

Ранее бывший глава ЦРУ США Джеймс Вулси заявил, что к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 причастны советские спецслужбы. Он обвиняет первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева в организации покушения на убийство.

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