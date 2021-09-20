Байден предложил Макрону обсудить ситуацию с отказом Австралии от закупки французских подлодок

Переговоры Макрона с Байденом будут проводиться, чтобы добиться продвижения вперед в данной проблеме.

Ситуация, вызванная отказом Австралии от закупки французских подлодок, обсудят в ближайшие дни президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом.

Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, — информирует BFM.

"Президент Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию. Разговор состоится в самые ближайшие дни", - сказал представитель правительства.

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По его словам, переговоры Макрона с Байденом будут проводиться с тем, чтобы добиться продвижения вперед в данной проблеме. "В центре этого кризиса в первую очередь находятся стратегические интересы, а не экономические. То есть это вопрос о силах, находящихся в Индо-Тихоокеанском регионе, вопрос о нарушении равновесия сил. Речь идет о части нашего будущего и наших отношениях с Китаем", - сказал Атталь.

"Не следует забывать, что Франция является страной Индо-Тихоокеанского региона, поскольку там находится ее территория - Новая Каледония, там живут французы, там расквартированы французские военные", - резюмировал представитель правительства.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Добавим, что, по информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

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