Байден предложил Трампу посоревноваться в игре — подробности

Президент США Джо Байден предложил своему сопернику на выборах президента Дональду Трампу сыграть в гольф.

Об этом Байден написал в Х (Twitter), опубликовав видео за 28 марта на мероприятии по сбору средств.

Ведущий в шутку напомнил, что Джо Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который Дональд Трамп устраивает в своей резиденции в Палм-Бич.

В ответ Байден рассказал, что впервые предложил Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году и снова пригласил его на игру.

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", – говорится в подписи к видео.

Долланда, мы хотим играть в golf still stands.



I'll let you take three strokes off your game иf you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw — Joe Biden (@JoeBiden) 30 марта 2024

Напомним, Байден получил преимущество над Трампом в 6 из 7 ключевых штатов на предвыборной гонке.

Читайте также ведущие новости дня: