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Байден предложил Трампу посоревноваться в игре — подробности

Байден предложил Трампу посоревноваться в игре — подробности

Джо Байден и Дональд Трамп / Фото: ТСН.ua

Джо Байден предложил Дональду Трампу вместе сыграть в спортивную игру.

Президент США Джо Байден предложил своему сопернику на выборах президента Дональду Трампу сыграть в гольф.

Об этом Байден написал в Х (Twitter), опубликовав видео за 28 марта на мероприятии по сбору средств.

Ведущий в шутку напомнил, что Джо Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который Дональд Трамп устраивает в своей резиденции в Палм-Бич.

В ответ Байден рассказал, что впервые предложил Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году и снова пригласил его на игру.

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", – говорится в подписи к видео.

Напомним, Байден получил преимущество над Трампом в 6 из 7 ключевых штатов на предвыборной гонке.

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