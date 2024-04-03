Байден предостерег китайского коллегу от помощи России оружием

Разговор был откровенным и конструктивным и длился около 45 минут.

Президент США Джо Байден по телефону пообщался с лидером КНР, обсудив ряд важных вопросов, в том числе необходимость для Китая воздержаться от поддержки оборонно-промышленной базы РФ.

Об этом сообщил в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Цель телефонного звонка заключалась в том, чтобы продолжить усилия в контексте встречи двух лидеров в Вудсайде, штат Калифорния, в ноябре прошлого года", — отметил представитель администрации США.

Кирби проинформировал, что разговор был откровенным и конструктивным и длился около 45 минут. Стороны обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы, включая возможности для взаимодействия, а также разногласия. Речь шла, в частности, о вопросах торговли, борьбы с наркотиками, поддержании постоянной военной связи, угрозах ИИ, ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, а также войнах РФ против Украины.

"Он (Байден — ред.) выразил обеспокоенность в связи с поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России и ее влияния на европейскую и трансатлантическую безопасность", — отметил Кирби.

Ранее на телефонном брифинге для журналистов в Вашингтоне высокопоставленный представитель Белого дома объяснил позицию действующей администрации по этому вопросу. Он отметил, что США и европейские партнеры неоднократно подчеркивали в диалоге с Пекином необходимость удержаться от помощи России.

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«Но со временем мы действительно увидели, как КНР начала помогать восстанавливать российскую оборонно-промышленную базу, по сути, заполнив торговлю с европейскими партнерами и оказав помощь РФ в обеспечении компонентами, постепенно способствующими увеличению возможностей России в ее войне в Украине»,- отметил представитель администрации.

В Белом доме также подчеркнули, что Байден и Си договорились продолжать общение в любой момент, когда возникнет необходимость.

Напомним, что ранее США предупредили Китай о поддержке агрессии РФ в Украине.

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