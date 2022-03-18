Байден предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в войне против Украины

Байден предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в войне против Украины

Беседа лидеров государств не развеяла опасения США, что Китай может оказать помощь России.

Президент США Джо Байден в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином предупредил его о последствиях для страны, если КНР предоставит материальную помощь России, развязавшей войну в Украине.

Об этом сообщили в Белом доме.

Согласно сообщению, Байден рассказал Цзиньпину об усилиях США и союзников по предотвращению вторжения РФ на территорию Украины и дальнейших направленных против агрессора шагов.

Также президент США предупредил лидера КНР о последствиях для страны, если она предоставит материальную помощь России.

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"Президент отметил свою поддержку дипломатического разрешения кризиса. Президент подтвердил, что политика США по Тайваню не изменилась, и подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних изменений статус-кво", – говорится в сообщении Белого дома.

Издание CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки отмечает, что разговор Байдена и Си Цзиньпина не развеял опасения США, что Китай может оказать помощь России.

"У нас есть это беспокойство. Президент подробно рассказал, какими будут последствия, если Китай будет оказывать материальную поддержку России, когда она проводит жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и мир будет наблюдать", – заявила Псаки.

Она также отметила, что Китай должен самостоятельно решить для себя, на чьей стороне хочет стоять и как в будущем это решение будут описывать книги по истории.

Напомним, экс-председатель британской разведки MИ6 Алекс Янгер заявил, что только Си Цзиньпин может повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине.

США предупредили Китай о последствиях помощи России в войне с Украиной