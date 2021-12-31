Байден предупредил Путина, что России не разрешат захватить Украину

Байден 2 января проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

Президент США Джо Байден рассказал, что во время разговора с главой страны-агрессора, объяснил Путину, что не позволит ему захватить Украину.

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Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, Байден подчеркнул журналистам, что во время телефонного разговора он дал понять Владимиру Путину, что Россия не может "двигаться по Украине".

"Я ясно дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-либо шаги, если он войдет в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе, с нашими союзниками по НАТО, и за это придется заплатить высокую цену", - сказал Байден.

Напомним:

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