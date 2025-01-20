Байден превентивно помиловал Милли и других чиновников: какая причина

Байден воспользовался этим правом как щитом от мести со стороны своего преемника Трампа.

Президент США Джо Байден 20 января превентивно помиловал генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи и членов Конгресса, работавших в комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Об этом сообщает CNN.

Состоявшиеся в последние часы президентства Байдена помилования являются потрясающим увеличением президентской власти, которое является беспрецедентным в новейшей истории. Они служат для защиты нескольких откровенных критиков нового президента США Дональда Трампа, включая бывшую конгрессмена-республиканца Лиз Чейни, которой Трамп пообещал отомстить.

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"Это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Безосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовой безопасности лиц и их семей", — написал Байден в заявлении, опубликованном за несколько часов до встречи с Трампом в Белом доме на чай перед посещением его инаугурации.

Байден обдумывал помилование в последние дни своего президентства, ведь был озабочен тем, что Трамп вступит в должность и немедленно попытается преследовать своих противников. В своем заявлении уходящий с поста президент США объяснил – "тревожно то, что государственные служащие подвергаются постоянным угрозам и запугиваниям за добросовестное исполнение своих обязанностей".

Все те, кого Байден помиловал, столкнулись с резкой критикой Трампа и его союзников.

Фаучи десятилетиями занимал должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, в том числе во время вспышки COVID-19 во время первого президентства Трампа. А Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов во время первого срока Трампа и предупреждал, что республиканец является фашистом.

Байден подчеркнул, что помилование не означает вину.

"Предоставление помилования не следует ошибочно воспринимать как признание того, что любое лицо причастно к любым противоправным действиям, а также принятие помилования не следует неправильно истолковывать как признание вины в каком-либо правонарушении. Наша нация благодарна этим государственным служащим за их неутомимую приверженность нашей стране", – заявил президент США.

В комментарии для CNN Милли сказал, что он и его семья "глубоко благодарны" за поступок Байдена.

"После сорока трех лет верного служения в военной форме нашей нации, защищая ее и защищая Конституцию, я не хочу тратить все оставшееся время, дарованное мне Господом, на борьбу с теми, кто может несправедливо искать возмездие за мнимые обиды. Я не хочу, чтобы моя семья, мои друзья и те, с кем я служил, из-за этого отвлекались, тратились время и тревожились", – высказался Милли.

Бывший офицер полиции Капитолийского холма Гарри Данн также поблагодарил Байдена за помилование.

"Я бы хотел, чтобы это помилование не было нужно, но, к сожалению, политический климат, в котором мы сейчас находимся, сделал потребность в нем в определенной степени реальностью. Я, как и все другие государственные служащие, просто выполнял свою работу и придерживался своей присяги, и я всегда буду уважать это", – сказал Данн.

В свою очередь Фаучи заявил, что он "очень ценит" превентивное помилование, хотя и не просил об этом.

"Как (Байден) сказал, мы не сделали ничего плохого, но безосновательные обвинения и угрозы реальны для меня и моей семьи", – сказал доктор.

Ранее в этом месяце Байден сказал журналистам, что одним из факторов, влияющих на его решение, является то, сигнализировал ли Трамп о своих намерениях относительно возможного судебного преследования политических оппонентов за несколько дней до инаугурации.

"Идея о том, что он будет наказывать людей за несоблюдение того, что, по его мнению, должно быть политикой, поскольку это касается его благосостояния, возмутительна", — сказал Байден журналистам.

Один из главных частных адвокатов Трампа Джесси Биннелл, работающий над исками, связанными с событиями 6 января, указал в соцсетях на основную причину, почему юридическое сообщество скептически относилось к предидущим помилованиям Байдена: это облегчает заставление давать показания.

"Помилование — это действительно отличная новость. Ни один, кто только что был помилован, не сможет отказаться от показаний в гражданском, уголовном или конгрессном процессе в соответствии с 5-й поправкой", — написал Биннел.

Помилование также не будет защищать от расследования со стороны Конгресса или других видов расследования, например, налогового, если таковые возникнут. Помилование только защитит от федеральных уголовных обвинений.

Напомним, в декабре уходящий с поста президент США помиловал своего сына Хантера Байдена.

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