Байден пригласил Украину присоединиться к виртуальному саммиту за демократию: подробности

В списке из 110 приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.
Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе Украины.
Об этом во вторник, 23 ноября, сообщается на сайте американского Государственного департамента.
Отмечается, что к мероприятию, которое состоится в период с 9 по 10 декабря, присоединятся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора. Переговоры будут посвящены проблемам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии.
"(Саммит. — Ред.) предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом", — указывают в Госдепе США.
Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:
- защита от авторитаризма;
- противодействие коррупции и борьба с ней;
- содействие уважению прав человека.
В саммите примут участие, в частности, государства-члены Европейского Союза, Индия, Южно-Афиканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и т.д. Заметим, что в списке из 110 приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.
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