Байден принял Зеленского в своем кабинете и сделал первые заявления о войне в Украине: фото

Байден подчеркнул, что Путин использует зиму, как оружие, совершая террор против украинцев.

Президент США Джо Байден в среду, 21 декабря, принял украинского лидера в Овальном кабинете и подчеркнул, что для него честь общаться с Зеленским.

Об этом пишет CNN.

"Господин президент, хорошо, что вы приехали. Для меня честь быть рядом с вами в объединенной обороне против жесткой, жестокой войны, которую развязал Путин", — сказал Байден Зеленскому.

Фото: Associated Press

Президент США подчеркнул, что Путин решил уничтожить украинцев как нацию. И именно это единственная причина жестокой войны.

Фото: Associated Press

"Трудно поверить, что это длится 300 дней. Путин совершил жестокое нападение на право украинцев на существование как нации. Он напал на невинных украинских людей только с целью устрашения", — подчеркнул американский лидер.

Джо Байден отметил, что теперь Путин использует зиму, как оружие в войне против Украины. Он также подтвердил, что США и дальше будут поддерживать украинский народ в войне против оккупантов.

Фото: Associated Press

Визит Зеленского в США

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с Джо Байденом. Также он должен выступить в американском Конгрессе. Визит украинского лидера в США до последнего времени держали в секрете из-за мер безопасности.

Также Белый дом уже объявил о выделении Украине до одного миллиард долларов военной помощи. Госсекретарь США добавил, что Украине передадут помощь на общую сумму 1,85 млрд долларов, туда вошел и ЗРК Patriot.

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