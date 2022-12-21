Байден принял Зеленского в своем кабинете и сделал первые заявления о войне в Украине: фото

Байден подчеркнул, что Путин использует зиму, как оружие, совершая террор против украинцев.
Президент США Джо Байден в среду, 21 декабря, принял украинского лидера в Овальном кабинете и подчеркнул, что для него честь общаться с Зеленским.
Об этом пишет CNN.
"Господин президент, хорошо, что вы приехали. Для меня честь быть рядом с вами в объединенной обороне против жесткой, жестокой войны, которую развязал Путин", — сказал Байден Зеленскому.
Президент США подчеркнул, что Путин решил уничтожить украинцев как нацию. И именно это единственная причина жестокой войны.
"Трудно поверить, что это длится 300 дней. Путин совершил жестокое нападение на право украинцев на существование как нации. Он напал на невинных украинских людей только с целью устрашения", — подчеркнул американский лидер.
Джо Байден отметил, что теперь Путин использует зиму, как оружие в войне против Украины. Он также подтвердил, что США и дальше будут поддерживать украинский народ в войне против оккупантов.
Визит Зеленского в США
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с Джо Байденом. Также он должен выступить в американском Конгрессе. Визит украинского лидера в США до последнего времени держали в секрете из-за мер безопасности.
Также Белый дом уже объявил о выделении Украине до одного миллиард долларов военной помощи. Госсекретарь США добавил, что Украине передадут помощь на общую сумму 1,85 млрд долларов, туда вошел и ЗРК Patriot.
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