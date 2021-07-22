Байден призвал демократические страны противостоять автократии

"Демократии должны подняться и продемонстрировать, что они могут что-то сделать", — заявил Байден.

Президент США Джо Байден считает что нужно, чтобы демократические страны показали свою способность противостоять авторитарными режимами.

Об этом информирует CNN.

"Я говорил с главой КНР Си Цзиньпином, которого я хорошо знаю. У нас есть разногласия по многим пунктам. Он умный и действительно крепкий парень. Он действительно считает, что XXI век будет определяться олигархами, я не шучу, аргумент заключается в том, что демократии не могут функционировать в XXI веке, потому что все происходит так быстро. У меня была долгая встреча с президентом России Владимиром Путиным, и я хорошо его знаю. Эти ребята на самом деле делают ставку на автократию", — заявил Байден.

Также читайте Жду содержательную встречу: Зеленский отреагировал на приглашение Байдена

"Демократии должны подняться и продемонстрировать, что они могут что-то сделать", — заявил Байден, выступая на встрече с общественностью в Цинциннати, что в штате Огайо.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден официально пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон 30 августа.

Новости мира: Байден намерен "передать послание" российскому руководству на фоне новых кибератак

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку