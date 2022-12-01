Байден призвал Конгресс выделить Украине дополнительные $37 млрд – Госдепартамент

В Госдепе подчеркнули, что попытки Путина захватить Украину должны быть отбиты, потому что в противном случае "мир станет гораздо опаснее".

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить дополнительный пакет помощи Украине в размере 37 млрд дол..

Об этом заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила во время Киевского форума безопасности, пишет "Униан".

"Буквально только что президент Байден обратился к Конгрессу за дополнительным пакетом в 37 миллиардов долларов для того, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а Владимир Путин потерпел стратегическое поражение", – рассказала Нуланд.

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Она также напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен ранее объявил о 53 млн дол. для закупки критически необходимого электрооборудования в дополнение к 50 млн дол. для приобретения электрогенераторов, которые США уже предоставили Украине.

"Путин не должен достичь своей цели, погрузив украинцев во тьму и холод после того, как он не достиг своей цели на поле боя. Он потерпел поражение благодаря стойкости, храбрости и силе украинского народа", — сказала заместитель госсекретаря.

Нуланд подчеркнула, что попытки Путина осуществить насильственное завоевание Украины должны быть отражены и побеждены. В противном случае "мир станет гораздо опаснее".

Напомним, Блинкен накануне сообщил, что США и союзники по НАТО сосредоточены на поставках в Украину систем противовоздушной обороны.

Он также проинформировал, что Альянс планирует инвестировать в системы вооружений советских времен, которые используются в Украине в войне с Россией.

Отметим, Байден заявил, что помощь Украине и борьба с COVID-19 – главные приоритеты Вашингтона.

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