Байден призвал Си Цзиньпина "быть осторожным" в отношениях с Кремлем

Президент Соединенных Штатов Америк Джо Байден подчеркнул, что лидеру Китая Си Цзиньпину следует "быть осторожным" в отношениях с Кремлем. Ведь Пекин полагается на западные инвестиции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью главы Белого дома.

"Я сказал: Это не угроза. Это наблюдение", — заявил Байден.

После визита Си в Москву в марте этого года, Джо Байден посоветовал китайскому лидеру "осторожно". Президент США подчеркнул, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.

"А вы (Си – Ред.) сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны", — добавил американский лидер.

"Он слушал и не спорил", — сказал Байден о реакции Си.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Такое личное послание Си якобы совершил во время своего официального визита в Москву в марте 2023 года.

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