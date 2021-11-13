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Байден прокоментиривал миграционный кризис на белорусско-польской границе: подробности

Байден прокоментиривал миграционный кризис на белорусско-польской границе: подробности

7 листопада 2020 року Джо Байдена оголосили президентом США / Associated Press

США сообщили о своей озабоченности другим странам.

Президент США Джо Байден сказал журналистам, что он уже сообщил России и Беларуси об озабоченности Вашингтона миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Об этом пишет "Интерфакс". 

"Мы сообщили о нашей озабоченности России, мы также сообщили об этом Беларуси", - сказал Байден, добавив, что это "большая проблема".

Напомним, на границе Беларуси с европейскими государствами накапливаются мигранты. Накануне белорусские пограничники обнародовали видео, где раздают курдам бутылки с водой. Украинская разведка насчитала, что в Беларуси находятся до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых хотят перенаправить в страны Евросоюза.

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