Байден прокоментировал приговор полицейскому, осужденному за убийство афроамериканца Флойда

Убийцу темнокожего приговорили к 22,5 тюрьмы

Президент США Джо Байден считает "соответствующим" приговор полицейскому, осужденному за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом информирует CNN.

"Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но в соответствии с действующими правилами он кажется мне подходящим", — сказал Байден.

Ранее судья в Миннеаполисе объявил о том, что приговаривает осужденного за убийство Джорджа Флойда белого полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюремного заключения. Ожидается, что он будет подлежать условно-досрочному освобождению через 15 лет - это две трети срока.

25 мая 2020 года Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием, после чего афроамериканец умер. 26 мая Шовина и еще троих полицейских, участвовавших в аресте мужчиын, уволили.

Американские граждане отреагировали на новость мгновенно. Несмотря на пандемию коронавируса, 26 мая люди в Миннеаполисе массово вышли на улицы в знак протеста против жестокости полицейских и расизма. Впоследствии протесты против расизма охватили всю страну.

В мае суд присяжных в Миннеаполисе, штат Миннесота, признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непреднамеренное убийство темнокожего Джорджа Флойда.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда после того, как присяжные признали Шовина виновным в убийстве. Глава Белого дома в разговоре назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным.

Сам Дерек Шовин вскоре подал ходатайство о новом судебном разбирательстве. Адвокат Шовина Эрик Нельсон тогда отмечал отказ суда в просьбе изменить место проведения слушания. Защитник также отмечал, что огласка дела усилила "потенциал для предвзятого отношения к рассмотрению".

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