Байден просил Зеленского не критиковать недостаточную помощь США для Украины — The Washington Post

Байден объяснил, что ему будет трудно продолжать просить у Конгресса США деньги для Украины, если Зеленский "будет выглядеть неблагодарным".

Президент США Джо Байден в частном разговоре просил президента Украины Владимира Зеленского не говорить во время выступлений, что США недостаточно помогают Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что Байден и Зеленский с начала войны общаются каждые две-три недели. Однако отношения двух дилеров не всегда были идеальными, пишет издание.

В начале войны Зеленский неоднократно публично призвал Соединенные Штаты и другие западные страны сделать большее — отправить дополнительное оружие и ввести более строгие санкции против России.

Байден понял, что Зеленский будет решительно защищать свой народ. При этом американский лидер объяснил, что ему будет трудно продолжать просить у Конгресса деньги для Украины, если Зеленский "будет выглядеть неблагодарным" и будет говорить, что помощи США недостаточно. Поэтому Байден попросил Зеленского не критиковать помощь США для Украины.

Обе партии Белого дома поддерживают многомиллиардные пакеты помощи и вооружений для Украины. Однако некоторые республиканцы, поддерживающие бывшего президента Дональда Трампа, начинают поднимать вопрос, мол, почему Соединенные Штаты тратят столько денег на войну далеко за границей.

Напомним, с февраля Украина получила около 19,4 млрд. долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. В частности, грантовая помощь Украине от США достигает 8,5 миллиарда долларов США за все время полномасштабной войны РФ.

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