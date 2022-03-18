Байден проведет переговоры с главой Китая и предупредит о недопустимости помощи РФ

Байден проведет переговоры с главой Китая и предупредит о недопустимости помощи РФ

Также Байден и Си Цзин Пин обсудят экономическую конкуренцию между США и КНР.

Президент США Джо Байден 18 марта проведет переговоры с главой Китая Си Цзинь Пином.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

По его словам, Байден предупредит Си Цзинь Пина, что Китай понесет ответственность, если поддержит Россию в войне с Украиной.

"Мы продолжаем призывать все страны, особенно те, которые оказывают прямое влияние на Россию, использовать любые рычаги влияния, чтобы заставить Москву прекратить эту войну", — отметил государственный секретарь.

Блинкен считает, что Китай должен использовать свое влияние на Путина для защиты международных правил.

"Вместо этого, похоже, Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осуждать эту агрессию, пытаясь представить себя нейтральным арбитром. И мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность непосредственной помощи России, в частности, военной техники для использования в Украине. Президент Байден будет разговаривать с Си Цзинь Пином и даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки агрессии России", — сказал госсекретарь.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что Байден и Си Цзинь Пин обсудят также экономическую конкуренцию между США и КНР.

Напомним, ряд мировых СМИ сообщил, что Китай выразил готовность оказать помощь России в войне с Украиной, о которой накануне попросила сама РФ.

В свою очередь посол КНР в Украине заверил, что Китай никогда не нападет на наше государство.

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