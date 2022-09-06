Байден проведет встречу с Си Цзиньпином на саммите G20, но есть условие

Ранее Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили возможную встречу во время более чем двухчасового телефонного разговора 28 июля.

В рамках саммита G20, который пройдет осенью в Юго-Восточной Азии, состоится встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, но при условии, что глава КНР согласится лично принять участие в саммите.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Reuters.

"Если он (Си Цзиньпин – ред.) там будет лично, я уверен, что увижу его, и мы проведем встречу", — сказал Байден журналистам.

Ранее Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили возможную встречу во время более чем двухчасового телефонного разговора 28 июля, который охватывал напряженные переговоры по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Напомним, команда Байдена давно работает над организацией личной встречи между двумя лидерами, чтобы снизить напряженность по Тайваню, а также решить спорные вопросы международной торговли.

Си Цзиньпин планирует впервые встретиться с Джо Байденом

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