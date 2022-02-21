Байден провел заседание Совета национальной безопасности США: о чем говорили

Совет нацбезопасности США обсудил последние события в мире.

Президент США Джозеф Байден провел заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого обсуждался украинский вопрос.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Джозеф Байден провел заседание Совета национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Темой обсуждения заседания Совета национальной безопасности США стали последние события, связанные с наращиванием российского военного присутствия на границах Украины.

Однако больше никаких подробностей этого важного для Украины заседания в Белом доме не сообщают.

"Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует его о событиях на местах. Она подтвердила, что Россия может начать нападение на Украину в любое время", — сообщала ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Байдена информировали о встречах вице-президента Камалы Гаррис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии и канцлером Нимеч.

Следует отметить, что Байден в субботу, 12 февраля, говорил по телефону с Путиным. Разговор президентов длился более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

К слову, Блинкен сообщил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры намечены на 24 февраля. Впрочем, отметил госсекретарь, это произойдет только при условии, что будет российское вторжение в Украину.

Как сообщалось, президент США Джо Байден со ссылкой на разведданные утверждает, что Россия все-таки вторгнется в Украину. Оно может состояться в ближайшие дни или недели, убежден глава Белого дома. Байден подчеркнул, что Россия оцепила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и Беларуси.

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