Байден пытается укрепить позиции Украины до переговоров с РФ и прихода Трампа – WP

"Неуклюжее" стремление Байдена сделать все возможное для помощи Украине возобновило давние дискуссии среди некоторых чиновников США и Европы: "почему помощь не была оказана раньше, когда она могла бы поддержать Украину, когда ее положение было более крепким".

Президент США Джо Байден своими последними решениями спешит укрепить позиции Украины перед потенциальными переговорами с Россией и вступлением в должность новоизбранного президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Отказ Байдена от его предыдущей политики по предоставлению Украине противопехотных мин и разрешению на ракетные удары по целям на российской территории был частично направлен на то, чтобы "дать Украине максимально сильные позиции, когда она вступит в потенциальные переговоры с Россией".

"Много официальных лиц США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть вынуждена начать переговоры с Россией о прекращении войны, и что она может быть вынуждена отказаться от территорий", — говорится в материале.

Авторы статьи пишут, что "неуклюжее" стремление Байдена сделать все возможное для помощи Украине возобновило давние дискуссии среди некоторых американских и европейских чиновников: "почему помощь не была оказана раньше, когда она могла бы поддержать Украину, когда ее положение было более крепким".

Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что изменения "давно назрели". По его словам, Байден мог придать России смелости, не передав более мощное оружие Украине раньше.

"Это дает России чувство безнаказанности... Они знают, что мы не хотим эскалации, и они могут пойти вперед и вести войну, наносить удары и совершать возмутительные вещи", — высказался Волкер.

Чиновники из Белого дома убеждают, что решения президента США были продиктованы меняющимися условиями на поле боя, и что Байден на самом деле предоставил Украине много оружия и в некоторых случаях даже без лоббирования со стороны Киева.

По словам американских чиновников, спорное решение США передать Украине противопехотные мины продемонстрировало, насколько "неотложной" Белый дом видит ситуацию.

В публикации также говорится, что на протяжении всей войны беспокойство Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин может безрассудно отреагировать на якобы провокационные действия и даже применить ядерное или биологическое оружие, иногда приводили к разногласиям с некоторыми из главных советников президента США.

"Нет сомнений, что в каждом важном вопросе — ATACMS, F-16, удары по целям на территории России — Байден был один. Его сдерживала перспектива эскалации с Россией. Его взгляд времен холодной войны заключался в том, что единственное, чего нужно избегать любой ценой, – это прямая военная конфронтация между Соединенными Штатами и Россией", – высказал мнение экс-посол США в НАТО Иво Даалдер.

Но страх Байдена перед эскалацией из РФ часто подкреплялся спецслужбами США. По словам двух чиновников администрации, аналитики считали, что мощные ракеты ATACMS, например, могут побуждать Путина к резкому ответу. В конце концов, Байден разрешил использовать ATACMS на территории России после того, как Северная Корея отправила свои войска на помощь Москве, надеясь направить Пхеньяну сигнал о том, что он рискует понести значительные потери.

Ранее в этом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен совершил однодневный визит в штаб-квартиру НАТО, и европейские чиновники сказали, что он принес одно центральное сообщение: "Мы собираемся сделать все возможное, чтобы укрепить Украину до того, как Трамп вступит в должность, и вы, ребята, должны сделать то же самое".

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что администрация Байдена хотела публично призвать принять Украину в НАТО, однако передумала. В то же время сейчас президент США спешит укрепить Украину, прежде чем придет к власти Трамп.

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