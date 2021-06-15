Байден рассказал, чем грозит Путину смерть Навального в колонии

По словам Байдена, смерть Навального существенно навредила бы репутации РФ.

Президент США Джо Байден накануне саммита в Женеве предупредил российского коллегу Владимира Путина, что смерть заключенного оппозиционера Алексея Навального нанесет вред отношениям РФ с остальным миром.

Об этом со ссылкой на заявление американского лидера от понедельника, 14 июня, сообщает CNBC.

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По его словам, "смерть Навального стала бы еще одним признаком того, что Россия практически не намерена придерживаться основных фундаментальных прав человека".

"Это была бы трагедия. На мой взгляд, это только навредило бы его (Путина. — Ред.) отношениям с остальным миром и, в частности, со мной", — сказал Байден на пресс-конференции после саммита НАТО.

Заметим, что в понедельник НАТО обнародовало совместное заявление, в котором признало агрессивные действия России "угрозой евроатлантической безопасности".

В частности, в альянсе выразили обеспокоенность наращиванием военной силы РФ, кибератаками и гибридными войнами, аннексией Крыма и дезинформационными кампаниями, которые финансирует Кремль.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве.

Саммиту предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично назвал Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой.

Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с "Большой семеркой", НАТО и Европейским Союзом.

2 февраля суд в Москве принял решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный: 3,5 года колонии общего режима по приговору, вынесенному еще в 2014 году. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Алексей Навальный проведет в колонии 2,5 года.

26 февраля Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина" в колонию во Владимирской области.

Врач политика Ярослав Ашихмин сообщал, что Навальный "может умереть в любой момент".

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