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Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи

Стали известны первые результаты встречи Зеленского и Байдена / Фото: ТСН.ua

Американский президент анонсировал для Украины радостное известие.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams прибудут в Украину на следующей неделе.

Также он утвердил новый пакет помощи Украине. В него войдут, в том числе артиллерия, снаряды и противотанковое оружие.

«Это все, чтобы спасти будущее свободы. Америка никогда от этого не отступит», – заметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Президенты и первые леди Украины и США встретились в Белом доме! Как все было НАЖИВО"

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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Просмотры
147
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