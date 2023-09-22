Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams прибудут в Украину на следующей неделе.

Также он утвердил новый пакет помощи Украине. В него войдут, в том числе артиллерия, снаряды и противотанковое оружие.

«Это все, чтобы спасти будущее свободы. Америка никогда от этого не отступит», – заметил он.

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Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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