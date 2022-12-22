Байден рассказал, можно ли Украине дать все, чтобы она освободила свои территории

Американский президент заметил, что США сосредоточили помощь Украине на четырех пунктах.
Президент США Джо Байден объяснил, можно ли Украине дать все, чтобы она освободила свои территории.
Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы журналистки 1+1 Ольги Кошеленко.
"Его ответ "Да"", — сказал Байден, указав на Зеленского.
"Я согласен!", — подтвердил Зеленский.
"Давайте я буду говорить прямо. Важно помнить, что перед российским вторжением мы оказывали много помощи в области безопасности. США уже предоставили 25 млрд долларов и сегодня я предоставил 1,8 млрд на боевую помощь", — заметил Байден.
Он добавил, что Америка сосредотачивает свою помощь на четырех пунктах: ПВО, сотни артиллерийских систем из десятков стран, а также США работают с другими странами, чтобы дать Украине больше танков и оружия. К тому же речь идет о 200 тысячах боезапасов.
"Мы даем то, что нужно, чтобы защитилась, чтобы Украина была успешной на поле бои", — добавил Байден.
Также он рассказал, что затраты сотни часов, чтобы объяснить другим странам, почему нужно оказывать помощь Украине.
"Господин президент, вы не можете не беспокоиться, мы будем с Украиной столько, сколько нужно", — снова подчеркнул Байден.