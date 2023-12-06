Байден рассказал о зверствах ХАМАС: "Женщины были изнасилованы, а трупы – осквернены"

Президент США Джо Байден заявил, что палестинские боевики ХАМАС во время нападения Израиль 7 октября неоднократно насиловали и калечили женщин.

Свое заявление американский лидер сделал во время выступления на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Массачусетс, сообщает Reuters.

Байден рассказал, что за последние несколько недель появилось немало сообщений о "невероятной жестокости" боевиков ХАМАС.

Также читайте ЦАХАЛ может затопить туннели ХАМАС морской водой — WSJ

"Сообщения о том, что женщины были изнасилованы, неоднократно изнасилованы, их тела были изуродованы еще при жизни, о том, что женские трупы осквернены, что террористы ХАМАС причиняют столько боли и страданий женщинам и девочкам, сколько возможно, а затем убивают их. Это ужасно", – рассказал президент США.

На сегодняшний день полиция Израиля расследует возможные сексуальные преступления со стороны нескольких сотен боевиков ХАМАС, которые были арестованы после нападения 7 октября. Израильское Министерство юстиции заявило, что террористы пытали своих жертв, насиловали, сжигали заживо и расчленяли.

Напомним, 3 декабря в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия начала действовать на юге Сектора Газа. Военные обещают не менее мощную операцию, чем на севере этого региона.

Читайте также: