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Байден рассказал о зверствах ХАМАС: "Женщины были изнасилованы, а трупы – осквернены"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Байден рассказал о зверствах ХАМАС: "Женщины были изнасилованы, а трупы – осквернены"

Президент США Джо Байден / Фото: Getty Images

По данным израильского Миньюста, боевики пытали жертв, насиловали, сжигали заживо и расчленяли.

Президент США Джо Байден заявил, что палестинские боевики ХАМАС во время нападения Израиль 7 октября неоднократно насиловали и калечили женщин.

Свое заявление американский лидер сделал во время выступления на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Массачусетс, сообщает Reuters.

Байден рассказал, что за последние несколько недель появилось немало сообщений о "невероятной жестокости" боевиков ХАМАС.

"Сообщения о том, что женщины были изнасилованы, неоднократно изнасилованы, их тела были изуродованы еще при жизни, о том, что женские трупы осквернены, что террористы ХАМАС причиняют столько боли и страданий женщинам и девочкам, сколько возможно, а затем убивают их. Это ужасно", – рассказал президент США.

На сегодняшний день полиция Израиля расследует возможные сексуальные преступления со стороны нескольких сотен боевиков ХАМАС, которые были арестованы после нападения 7 октября. Израильское Министерство юстиции заявило, что террористы пытали своих жертв, насиловали, сжигали заживо и расчленяли.

Напомним, 3 декабря в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия начала действовать на юге Сектора Газа. Военные обещают не менее мощную операцию, чем на севере этого региона.

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Дата публикации
Просмотры
1810
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