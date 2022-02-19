Байден рассказал, стоит ли Зеленскому лететь на Мюнхенскую конференцию

"Он сам должен принять это решение", — подчеркнул глава Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский должен самостоятельно принять решение, стоит ли лететь в период вызовов на Мюнхенскую конференцию.

Об этом во время брифинга 18 февраля сказал президент США Джо Байден.

"Он сам должен принять это решение. Я говорил с Зеленским больше десятка раз — возможно даже больше. В наработке дипломатического решения, возможно, это мудрое решение — так сделать (полететь из Украины в Мюнхен — ред.). Но он должен его принять", — заметил глава Белого дома.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции безопасности. В США обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать его визит в свою пользу. Отмечается, что в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что государство не будет посылать своих военных в Украину и напомнил о помощи, оказанной Соединенными Штатами.

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