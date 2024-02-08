Байден резко высказался о блокировании помощи Украине и обвинил Трампа

Американский лидер заявил, что "никогда не думал, что увижу что-то вроде того, что мы видим сейчас".

Президент США Джо Байден подверг резкой критике республиканцев в Конгрессе после того, как Республиканская партия в Сенате заблокировала продвижение двухпартийного соглашения о границе и пакете иностранной помощи, в частности для Украины.

Об этом сообщает CNN.

На Капитолийском холме Байден заявил, что "никогда не думал, что увижу что-то вроде того, что мы видим сейчас". Он обвинил своего оппонента, экс-президента Дональда Трампа в том, что тот звонил по телефону с угрозами законодателям возмездием в случае поддержки пакета, который в частности предусматривает большее финансирование для Украины и Израиля.

По словам президента США, республиканцы заблокировали пакет, "потому что им звонит по телефону Дональд Трамп и угрожает".

Напомним, 7 февраля американский Сенат провалил голосование за законопроект о помощи Украине, Израилю и мерах по защите границ с Мексикой.

Позже посол в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Байден обвинил Трампа в блокировании 60 миллиардов для Украины

Читайте также: