Байден с Макроном пообещали Украине системы ПВО и оборудование для ремонта энергетики

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали предоставить Украине системы ПВО и необходимое для ремонта энергетической сети оборудование.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров государств, опубликованном после их встречи в Вашингтоне 1 декабря.

Байден с Макроном решительно осудили агрессивную войну России против Украины и обстрелы гражданского населения и инфраструктуры. Они отметили, что это – военные преступления, и виновные должны быть привлечены к ответственности.

США и Франция подтвердили поддержку защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, включая предоставление государству политической, безопасностной, гуманитарной и экономической помощи столько, сколько потребуется.

"Это включает предоставление значительных ресурсов для поддержания устойчивости украинского гражданского населения зимой, включая усиление поставок систем противовоздушной обороны и оборудования, необходимого для ремонта энергетической сети Украины", – говорится в заявлении политиков.

Оба государства планируют продолжать сотрудничество с партнерами и союзниками для координации усилий по оказанию помощи Украине, в частности на международной конференции в Париже 13 декабря. Среди планов – оказание мощной прямой бюджетной поддержки Украине.

Байден и Макрон также заявили о твердой решимости привлечь Россию к ответственности за акты жестокости и военные преступления через поддержку международных механизмов ответственности. Речь идет как о преступлениях регулярных российских войск, так и доверенных лиц: наемников, как боевики ЧВК "Вагнера", и других.

США и Франция также намерены помочь Украине преодолеть последствия войны.

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Напомним, после встречи с Макроном Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот закончит войну против Украины и оставит в покое государство.

А Макрон заявил, что союзники никогда не будут призывать украинцев к компромиссу с Россией, который для них "не будет приемлем".

В то же время, по оценке президента Франции, мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По его мнению, Путин "ошибся", развязав войну.

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