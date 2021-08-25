Байден считает, что ИГ ищет возможность для атак на американских военных и их союзников в Афганистане

Байден считает, что ИГ ищет возможность для атак на американских военных и их союзников в Афганистане

Филиал ИГ в Афганистане стремится атаковать аэропорт, силы США, а также невинных гражданских.

Боевики группировки "ИГ-Хорасан" ищут возможность для осуществления атак на силы США и их союзников в Афганистане.

Об этом президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Речь была посвященна ситуации в Афганистане.

"Я полон решимости обеспечить осуществление нашей миссии по эвакуации из Афганистана. Я также помню о возрастающих рисках. Они реальны, это значительные вызовы, которые мы должны учитывать, начиная с острой и растущей опасности нападения террористической группировки, известной как "ИГ-Хорасан", — филиала ИГ в Афганистане (ред.), который также является заклятым врагом движения "Талибан", — сказал глава Белого дома.

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По его словам, каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, "ИГ-Хорасан" стремится атаковать аэропорт Кабула, силы США и союзников, а также невинных гражданских.

Напомним, что Байден сделал неожиданное заявление по американской миссии в Афганистане.

Заметим:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска , которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года. После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватил все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.

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