Байден считает, что Украина должна быть в НАТО — Зеленский

Байден считает, что Украина должна быть в НАТО — Зеленский

Зеленский заявил, что "очень прямо" спросил у Байдена о сроках включения Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден считает, что Украина должна быть в НАТО, о чем сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время переговоров в Вашингтоне.

Об этом украинский лидер рассказал в эфире телеканала CNN, сообщает "Укринформ ".

Зеленский заявил, что "очень прямо" спросил у Байдена о сроках включения Украины в Североатлантический альянс. По его словам, ответ американского главы длился около 20-30 минут.

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"Он сказал: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение". Я слышал эту риторику от него перед встречей", — отметил украинский президент.

По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

"Я сказал ему: "Вы правы, господин президент. Но, думаю, что через ваше решение этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", — продолжил Зеленский.

Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не нужен статус основного союзника вне НАТО, поскольку его предоставляют странам, которые не планируют или не могут вступить в Альянс.

Между тем Зеленский уверяет, что Украина готова к вступлению в НАТО и без нашего государства ни крепкого Альянса, ни ЕС не будет. Однако не все европейские лидеры поддерживают наши стремления.

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