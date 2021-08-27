Американский президент считает, что несет ответственность за события в Афганистане: войска США выведут до осени

Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90 человек.
После кровавых взрывов около аэропорта Кабула американский президент Джо Байден обратился к соотечественникам.
Он заметил, что находился в контакте с военным руководством страны.
По его словам, несмотря на потери, США намерены покинуть Афганистан к 31 августа, если не произойдёт чего-то неординарного. Он добавил, что за последние 12 часов из аэропорта Кабула эвакуировали семь тысяч человек. Он пообещал, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.
В то же время глава Белого дома пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится.
Он считает, что, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане.
"Но вот в чем дело… Вы не хуже меня знаете, что бывший президент (Дональд Трамп - ред. заключил сделку с талибами", — добавил Байден.
Разведка США подтвердила, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГ.
Напомним, что:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 90 человек. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.
- Среди погибших есть 12 американских военных.
- " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.