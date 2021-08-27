Американский президент считает, что несет ответственность за события в Афганистане: войска США выведут до осени

Американский президент считает, что несет ответственность за события в Афганистане: войска США выведут до осени

Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90 человек.

После кровавых взрывов около аэропорта Кабула американский президент Джо Байден обратился к соотечественникам.

Он заметил, что находился в контакте с военным руководством страны.

По его словам, несмотря на потери, США намерены покинуть Афганистан к 31 августа, если не произойдёт чего-то неординарного. Он добавил, что за последние 12 часов из аэропорта Кабула эвакуировали семь тысяч человек. Он пообещал, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.

В то же время глава Белого дома пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится.

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Он считает, что, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане.

"Но вот в чем дело… Вы не хуже меня знаете, что бывший президент (Дональд Трамп - ред. заключил сделку с талибами", — добавил Байден.

Разведка США подтвердила, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГ.

Напомним, что:

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