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Байден сделал первое заявление о диагностированном у него раке (фото)
После объявления о раке Джо Байден обратился к общественности, поделившись своими эмоциями и поблагодарив за поддержку.
Экс-президент США Джо Байден впервые прокомментировал тот факт, что медики диагностировали у него рак простаты с метастазами в кость.
Об этом политик написал в соцсети Х.
Комментируя свою болезнь, Байден поблагодарил за поддержку, а также опубликовал фото с женой Джилл и домашним питомцем.
«Рак влияет на каждого из нас. Как и многие из вас, Джилл и я убедились, что мы становимся самыми сильными именно в местах, где были сломаны. Спасибо вам за любовь и поддержку, которые помогают нам держаться», — говорится в сообщении экс-президента США.
Напомним, 18 мая спикер экс-президента США сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кость. По словам спикера, этот вид недуга, кажется, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение.
После известия о раке у Байдена президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией выразили соболезнования и пожелали скорейшего выздоровления политику.