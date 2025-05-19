Байден сделал первое заявление о диагностированном у него раке (фото)

Экс-президент США Джо Байден / © Associated Press

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Экс-президент США Джо Байден впервые прокомментировал тот факт, что медики диагностировали у него рак простаты с метастазами в кость.

Об этом политик написал в соцсети Х.

Комментируя свою болезнь, Байден поблагодарил за поддержку, а также опубликовал фото с женой Джилл и домашним питомцем.

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«Рак влияет на каждого из нас. Как и многие из вас, Джилл и я убедились, что мы становимся самыми сильными именно в местах, где были сломаны. Спасибо вам за любовь и поддержку, которые помогают нам держаться», — говорится в сообщении экс-президента США.

Джо Байден с женой Джилл и котом / © Twitter/Джо Байден

Напомним, 18 мая спикер экс-президента США сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кость. По словам спикера, этот вид недуга, кажется, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение.

После известия о раке у Байдена президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией выразили соболезнования и пожелали скорейшего выздоровления политику.