Байден сделал резкое заявление о пребывании Трампа у власти

Дональд Трамп и Джо Байден. / © Associated Press

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подверг критике работу администрации действующего американского лидера Дональда Трампа за первые почти 100 дней.

Об этом он заявил на конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью, пишет CNN.

По его словам, работа Белого дома нанесла ущерб и разрушение.

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"Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. Это просто захватывает дух, насколько стремительно все произошло", - сказал Байден.

Экс-президент отметил сокращение численности федеральных служащих, назвав это причиной сбоев в работе сайта Управления социального обеспечения и невозможности людей войти в свои аккаунты.

Байден он отметил важность защиты программы социального обеспечения, в то время как многие демократы проводят общенациональную акцию протеста против предполагаемых сокращений программы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал политиков, "разрешивших начаться" полномасштабной войне. Заметим, что Трамп и словом не оговорился о России и ее руководстве.

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