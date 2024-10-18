Байден сделал тревожное заявление о войне в Украине

Президент США осудил Кремль за нападение на Украину

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что Украину и ее партнеров ждет тяжелая зима. Поэтому важно продолжать поддержку Киева.

Об этом сообщает глава Белого дома заявил во время визита в Берлин.

"Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", — подчеркнул американский лидер.

По его словам, союзники по НАТО должны "обеспечивать поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Байден осудил российского "фюрера" Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину" и подчеркнул, что Североатлантический альянс остается сильным и более объединенным, чем когда-либо.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский встревожил заявлением о предстоящей зиме.