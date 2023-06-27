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Байден снова планирует пообщаться с Зеленским: о чем будут говорить

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
71
Время на прочтение
1 мин
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Байден снова планирует пообщаться с Зеленским: о чем будут говорить

Разговор американского и украинского лидеров будет касаться последнего развития событий в России

Президент США Джо Байден планирует снова связаться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Это происходит на фоне развития событий в России, а также продолжения боевых действий на фронте в Украине.

Об этом во время прессбрифинга в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Он (президент Байден — ред.) очень скоро планирует снова поговорить с президентом Зеленским", — отметил он.

Кирби напомнил, что предварительный разговор американского и украинского лидеров относительно последнего развития событий в России, а также ситуации в Украине и усиления взаимодействия состоялся накануне. Кроме того глава Белого дома провел подобные разговоры с другими лидерами.

Напомним, Резников объяснил, станет ли этот год переломным в войне с РФ.

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Дата публикации
Просмотры
71
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