Байден снова планирует пообщаться с Зеленским: о чем будут говорить

Президент США Джо Байден планирует снова связаться с главой Украины Владимиром Зеленским.
Это происходит на фоне развития событий в России, а также продолжения боевых действий на фронте в Украине.
Об этом во время прессбрифинга в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
"Он (президент Байден — ред.) очень скоро планирует снова поговорить с президентом Зеленским", — отметил он.
Кирби напомнил, что предварительный разговор американского и украинского лидеров относительно последнего развития событий в России, а также ситуации в Украине и усиления взаимодействия состоялся накануне. Кроме того глава Белого дома провел подобные разговоры с другими лидерами.
Напомним, Резников объяснил, станет ли этот год переломным в войне с РФ.
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