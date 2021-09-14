Байден соберет в сентябре саммит лидеров "четверки" — США, Австралии, Индии и Японии

Байден соберет в сентябре саммит лидеров "четверки" — США, Австралии, Индии и Японии

Вместе с тремя премьерами Байден обсудит вопросы борьбы с COVID-19 и климат.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 24 сентября будет принимать в Белом доме первый в очном формате саммит лидеров "четверки", в которую входят США, Австралия, Индия и Япония.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Президент Байден с нетерпением ждет, что приветствует в Белом доме премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Японии Йошихиде Суга".

Лидеры "четверки" обсудят углубление связей и продвижение практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с COVID-19, преодоление климатического кризиса, партнерство с новыми технологиями и киберпространством. Также будут говорить о совместном содействии свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

"Принятие лидеров "четверки" демонстрирует приоритет администрации Байдена-Харрис на участие в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе из-за новых многосторонних конфигураций для решения вызовов XXI века", — отметили в администрации президента США.

Напомним, первая виртуальная встреча лидеров "четверки" состоялась в марте 2020 года. Встреча 24 сентября станет первыми переговорами в очном формате — при непосредственном участии лидеров государств.

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