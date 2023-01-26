Байден собирается приехать в Европу на годовщину вторжения РФ в Украину — СМИ

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден в следующем месяце собирается приехать в Европу. Его визит будет связан с годовщиной полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Об этом сообщает NBC.

"Байден рассматривает возможность поездки в Европу в следующем месяце в связи с годовщиной вторжения РФ в Украину", – говориться в сообщении.

По информации источников издания, в США рассматривают несколько стран, куда может приехать президент США, в частности Польшу. По их словам, цель визита состоит в том, чтобы привлечь внимание к устойчивости Украины против жестокой войны России и подтвердить солидарность США с украинским народом, "поскольку конфликт переходит в новую фазу".

Кроме того, представители администрации Байдена также обсуждают объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине на годовщину вторжения РФ.

Однако пока окончательные решения относительно поездки президента не приняты.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что главная цель его страны в поддержке Украины – помочь государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Читайте также: