Байден согласился встретиться с Путиным, если РФ не предпримет военных действий против Украины

Байден согласился встретиться с Путиным, если РФ не предпримет военных действий против Украины

Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным, если вторжение не произойдет.

Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, - об этом пишет "Интерфакс".

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не предпримет военных действий против Украины/ Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжение не произойдет", - говорится в сообщении.

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Псаки отметила, что "как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены продолжению дипломатии".

"Мы всегда готовы к дипломатии", - резюмировала она, подчеркнув, что Вашингтон одновременно готов к действиям, в результате которых Россию "ждут быстрые и суровые последствия, если она вместо этого выберет войну".

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, а они - согласились.

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