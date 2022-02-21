Байден согласился встретиться с Путиным, если РФ не предпримет военных действий против Украины

Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным, если вторжение не произойдет.
Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, - об этом пишет "Интерфакс".
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не предпримет военных действий против Украины/ Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжение не произойдет", - говорится в сообщении.
Псаки отметила, что "как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены продолжению дипломатии".
"Мы всегда готовы к дипломатии", - резюмировала она, подчеркнув, что Вашингтон одновременно готов к действиям, в результате которых Россию "ждут быстрые и суровые последствия, если она вместо этого выберет войну".
Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, а они - согласились.
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