Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден сомневается в искренности Путина, что Россия не будет использовать ядерное оружие

Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден сомневается в искренности Путина, что Россия не будет использовать ядерное оружие

Фото: Associated Press

Президент США не верит в искренность российского диктатора по применению оружия массового уничтожения в Украине

Президент Джо Байден подверг сомнению искренность заявлений российского диктатора Владимира Путина, что он не намерен применять ядерное или химическое оружие в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Если он не намерен, почему он продолжает об этом говорить?» – сказал президент США.

Байден добавил, что российский президент постоянно говорит о ядерном оружии, но если он действительно хочет закончить войну, он должен забрать свои войска с территории Украины.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны начаться на условиях Киева.

Также мы информировали, что Белому дому сообщили, встретится ли Байден с Путиным на саммите G20 в ноябре.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
276
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация