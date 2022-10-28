Байден сомневается в искренности Путина, что Россия не будет использовать ядерное оружие

Президент США не верит в искренность российского диктатора по применению оружия массового уничтожения в Украине
Президент Джо Байден подверг сомнению искренность заявлений российского диктатора Владимира Путина, что он не намерен применять ядерное или химическое оружие в Украине.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Если он не намерен, почему он продолжает об этом говорить?» – сказал президент США.
Байден добавил, что российский президент постоянно говорит о ядерном оружии, но если он действительно хочет закончить войну, он должен забрать свои войска с территории Украины.
Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны начаться на условиях Киева.
Также мы информировали, что Белому дому сообщили, встретится ли Байден с Путиным на саммите G20 в ноябре.
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