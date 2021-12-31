Байден сообщил Путину о дополнительных мерах США по поддержке Украины - СМИ

Стороны обсудили как дипломатическую возможность решения проблем, так и меры США по сдерживанию Москвы.

Президент США Джо Байден во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о дополнительных мерах Вашингтона по поддержке Украины.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

"Байден изложил Путину дополнительные меры по поддержке Украины", - приводит СМИ слова неназванного представителя администрации США. Но о каких дополнительных мерах по поддержке Украины говорилось, - пока не известно.

По словам чиновника из Белого дома, американский лидер в разговоре с президентом РФ обсудил как дипломатическую возможность решения проблем, так и меры США по сдерживанию Москвы.

В целом разговор лидеров США и РФ был серьезным и обстоятельным.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона инициировала переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

Известно, что после этого разговора президент США поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пока точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет.

Это уже второй разговор глав США и России в этом месяце. 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по видеосвязи.

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