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Байден сообщил, сколько тысяч американских военных находятся в Европе для сдерживания агрессии РФ

Байден сообщил, сколько тысяч американских военных находятся в Европе для сдерживания агрессии РФ

США продолжают поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии — Байден / Фото: Associated Press

Белый дом опубликовал отчет по военным полномочиям.

6 декабря 2024 года президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, в котором представил очередной отчет о военных полномочиях.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

США продолжают поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. В частности, речь идет о поставках оружия, финансовой поддержке и тренировке украинских военных.

Отдельно в отчете отмечено, что на территории европейских стран НАТО развернуто около 80 тысяч американских военных. Эти силы направлены на поддержку союзников США, а также на сдерживание дальнейшей российской агрессии. в регионе.

Кроме того, отчет включает операции США в Ближнем Востоке и Африке, где американские силы участвуют в противодействии терроризму, стабилизации регионов и защите национальных интересов.

Этот отчет является частью регулярной отчетности, обеспечивающей контроль Конгресса над действиями исполнительной власти в сфере военных полномочий. Администрация Байдена отмечает прозрачность своих действий и преданность международному партнерству.

"Американское военное присутствие в Европе и других регионах мира — ключевой фактор стабильности и демонстрирует готовность США отвечать на глобальные вызовы вместе с союзниками", — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт ответил, предоставят ли США Украине ядерное оружие, ведь это нарушает многие конвенции, которые американские власти брали на себя по ограничению распространения ядерного оружия.

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