Байден созывает коллег из ведущих стран на форум: что будут обсуждать

Байден созывает коллег из ведущих стран на форум: что будут обсуждать

Форум был создан в 2009 году президентом США Бараком Обамой.

Президент США Джо Байден собирает виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату.

Об этом говорится в заявления Белого дома.

"Президент Байден заново созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату 17 сентября для активизации усилий по борьбе с глобальным климатическим кризисом", — сообщил Белый дом.

Заметим, что форум был создан в 2009 году тогдашним президентом США Бараком Обамой с участием 17 крупнейших стран мира.

На встрече обсудят достижения климатического саммита, который Байден созывал в апреле.

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"На встрече президент акцентирует срочность и экономическую эффективность более активных действий на климатическом направлении. Он призовет лидеров расширить свои климатические амбиции", — заметил Белый дом.

Байден рассчитывает использовать форум в качестве одной из основных международных площадок для координации борьбы с глобальным потеплением.

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