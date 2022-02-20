 Байден созывает Совет нацбезопасности США из-за ситуации в Украине

Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине.

Президент США намерен в воскресенье, 20 февраля 2022 провести заседание Совета нацбезопасности по ситуации вокруг Украины в связи с готовящемся Россией вторжении в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, - пишет "Интерфакс".

"Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует его о событиях на местах. Она подтвердила, что Россия может начать нападение в Украину в любое время", - говорится в заявлении.

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Псаки сообщила, что в связи с этим Байден созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине.

Она отметила, что Байдена информировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими.

Следует заметить, что Байден в субботу, 12 февраля, говорил по телефону с Путиным. Разговор президентов длился более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

К слову, Блинкен сообщил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры намечены на 24 февраля. Впрочем, отметил госсекретарь, это произойдет только при условии, что будет российское вторжение в Украину.

Как сообщалось, президент США Джо Байден со ссылкой на разведданные утверждает, что Россия все-таки вторгнется в Украину. Оно может состояться в ближайшие дни или недели, убежден глава Белого дома. Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси.

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