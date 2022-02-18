Байден созывает встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины

Байден созывает встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины

Другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе российского вторжения.

Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает офис премьер-министра Канады, - пишет "Интерфакс".

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.

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В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе российского вторжения. Россия опровергала эти утверждения.

Минобороны России сообщило 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов якобы начинают возвращение с учений в пункты базирования.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трас, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе Россия может создать повод для вторжения в Украину.

Напомним, в четверг, 17 февраля, около 9:30 российские боевикии прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию.

Также оккупанты обстреляли территорию школы вблизи Попасной.

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