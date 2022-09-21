Байден: своими ядерными угрозами и псевдореферендумами Россия нарушила хартию ООН

Президент США Джо Байден заявил, что Россия нарушила хартию ООН своими ядерными угрозами и планами провести так называемые "референдумы" на захваченных украинских территориях.

Байден подчеркнул, что постоянный участник Совбеза ООН (Россия) вторгся на территорию другого суверенного государства и попытался стереть его с карты.

Об этом лидер США заявил сегодня на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум – это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления. Никто не угрожал России и никто, кроме нее, не искал этого конфликта. Мы пытались избежать его", — подчеркнул Байден.

По словам американского лидера, если обойти вниманием агрессию РФ, то под угрозой окажется все, что защищает ООН.

"Каждая победа на поле боя – это заслуга украинских солдат. Но мы также проходили испытания и выбрали свободу, суверенитет, мы выбрали те принципы, которые отстаивает каждый участник Устава ООН", – заявил Байден.

Отметим, что президент Соединенных Штатов Джо Байден также осудил российского диктатора Владимира Путина за ядерные угрозы Украине и миру и заявил, что ядерный шантаж Путина является нарушением договора нераспространения ядерного оружия.

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